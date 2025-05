Lavori in corso: la strada è da incubo 

Uno strapiombo di dieci metri sul ciglio della strada, una barriera di protezione rappresentata da una rete ombreggiante da giardino e qualche New Jersey di plastica: da quando sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del lago di Poggio dei Pini, la strada vicinale San Francesco è diventata un percorso denso di pericoli.

Dopo le proteste dei residenti, per invitare gli automobilisti a moderare la velocità è stato posizionato qualche cartello, ma la sostanza non cambia: impossibile dormire sonni tranquilli con un precipizio a due passi dalla carreggiata.

Plastica vuota

Paola Espa, ex consigliera comunale e residente a Poggio dei Pini, nell’ultimo anno le ha provate tutte per rendere sicura quella strada: «Ho chiesto l’intervento del Corpo forestale, della polizia locale e del Consorzio di Bonifica, ho presentato anche un esposto in Procura». Risultati? «Nulla è cambiato. La pericolosità di questa strada è sotto gli occhi di tutti, un’area di cantiere dovrebbe essere messa in sicurezza, mi chiedo cosa potrebbe accadere se un pullman si allargasse troppo o due auto si scontrassero: non è certo con le reti ombreggianti e i New Jersey di plastica – oltretutto vuoti – che si evitano le tragedie. Se proprio non vogliono mettere in sicurezza via San Francesco, potrebbero chiuderla al traffico come era accaduto durante l’alluvione e dirottarlo nelle strade laterali».

Limite a 20 all’ora

«I lavori verranno ultimati a breve», rassicura il sindaco, Beniamino Garau: «In ogni caso entro due settimane la strada verrà chiusa al traffico per consentire la realizzazione degli interventi finali. Via San Francesco non è stata chiusa al traffico in tutti questi mesi per non creare disagi ai cittadini ma tutti sanno che quella è una zona di cantiere e si procede – come dicono chiaramente i cartelli – a 20 chilometri orari. Chiediamo ai residenti ancora un po’ di pazienza, la strada verrà messa in sicurezza in tempi brevi».

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, ha seguito la faccenda sin dall’inizio: «Dopo il nostro primo intervento sono stati posizionate le barriere e sono comparsi i cartelli per ridurre la velocità, nei prossimi giorni incontreremo nuovamente l’impresa che sta gestendo i lavori per individuare nuove misure di sicurezza».

«Meglio chiudere»

Gaetano Crocco, assessore alla Viabilità, ammette la pericolosità del percorso: «Così com’è non può garantire la sicurezza di chi la percorre, l’unica soluzione è chiuderla sino alla fine dei lavori e dirottare il traffico su altre strade».

