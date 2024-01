Lavori in corso, la Statale 130 va in tilt 

Riaprono scuole e uffici e tornano puntuali anche i disagi sulla strada statale 130, come accadeva prima delle vacanze per le feste natalizie, con studenti e lavoratori di nuovo a fare la spola tra l'hinterland e Cagliari. Una delle strade già in condizioni normali tra le più congestionate della Sardegna, con un lungo tratto a una sola corsia in direzione Cagliari, diventa davvero impraticabile.

L’ingorgo

Lo hanno sperimentato ieri mattina gli automobilisti che, soprattutto tra le 8 e le 9, hanno dovuto affrontare una lunga coda verso Cagliari. Superato il semaforo di Elmas, dopo qualche chilometro, la doppia carreggiata si restringe fino a diventare a una sola corsia per la presenza di un cantiere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria legate alla costruzione del centro commerciale nell'area dell'ex Fas. Si tratta di lavori impegnativi per i quali è già stata realizzata una grande rotatoria all'inizio della via Cagliari che consente alle auto di immettersi nella Statale 130. Adesso si lavora alla connessione di accesso tra quella rotatoria e la strada statale, ma aumentano le proteste e le polemiche da parte di chi quella strada la deve percorrere quotidianamente.

Le proteste

Sui gruppi social si moltiplicano le segnalazioni: alcuni automobilisti affermano che i lavori sono fermi. In realtà in alcuni momenti gli operai si sono occupati di attività non visibile da quel lato della strada o hanno fermato i lavori per ragioni tecniche. Lo spiega la sindaca di Elmas: «Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori stanno generando per la popolazione - ha affermato Maria Laura Orrù - ma si tratta di un'importante opera di urbanizzazione primaria a cura del privato che poi sarà ceduta al Comune. A lavori conclusi ci sarà la possibilità di accedere all'aeroporto senza passare dalla Statale 130, i masesi potranno arrivarci anche in bicicletta e addirittura a piedi, bisogna ancora avere un po' di pazienza ma in cambio avremo un'infrastruttura importante».

La minoranza

Non è d'accordo l'opposizione che per quanto condivida l'importanza dell'opera precisa: «Questi lavori sono importanti e vanno fatti - spiegano dal gruppo guidato da Giuseppe Argiolas - ma si stanno protraendo troppo a lungo. Un disagio ormai insopportabile per i masesi. Se è vero che i lavori non li gestisce direttamente il Comune, l'amministrazione avrebbe, però, dovuto vigilare meglio: stanno passando le settimane e anche i mesi». L’impresa che sta realizzando l’intervento auspica di rispettare i tempi della consegna prevista per fine marzo.

