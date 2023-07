Lavori in corso in Valle d’Aosta 

Ultimi preparativi in Valle d’Aosta per ospitare il ritiro del Cagliari, che sarà tra Châtillon e Saint-Vincent dal 24 luglio al 4 agosto. Queste due settimane prima dell’arrivo della squadra saranno impiegate per predisporre tutto quel che serve per accogliere il gruppo rossoblù e i tanti tifosi (sardi e no) che hanno già iniziato a prenotare gli alberghi. Fra i vari contatti anche quelli coi circoli dei sardi della zona, con la volontà di coinvolgerli in questo periodo di precampionato. La squadra avrà come base l’Hotel Miramonti di Saint-Vincent, mentre allenamenti e amichevoli si svolgeranno allo stadio Brunod di Châtillon che può ospitare circa 3.000 spettatori (le sedute dovrebbero essere a porte aperte e con ingresso gratuito) e che in passato ha già avuto altre squadre impegnate nei propri ritiri precampionato, su tutte la Juventus.

Le attività

Il Cagliari e le autorità competenti del territorio sono al lavoro per definire tutti gli aspetti organizzativi: fra le varie iniziative è probabile che ci sia la tradizionale presentazione della squadra in piazza alla presenza anche dello staff oltre che di personalità locali. Sono in fase di studio anche altri eventi dedicati ai tifosi. «Siamo soddisfatti, ci fa molto piacere collaborare con il Cagliari Calcio», afferma l’albergatore Luca Giovanni Zani, «abbiamo già avuto modo di conoscere qualcuno della società con grande spirito d’iniziativa e collaborazione».

