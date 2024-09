Lavori in corso, in classe a giorni alterni 

Slittano l’inizio delle lezioni per buona parte degli studenti dell’istituto di istruzione superiore “Zappa -Pitagora” di Isili. Il ritardo nella fine dei lavori relativi all’adeguamento antisismico della sede centrale di via Cedda non ha permesso oggi il ritorno tra i banchi per i ragazzi che frequentano le classi del liceo scientifico e linguistico, in tutto docici classi, e i corsi tecnici, otto classi di cui una classe quinta articolata con classe quinta geometri le classi del tecnico turistico, in tutto cinque. Iniziano regolarmente questa mattina solo le dieci classi del corso scienze umane nella sede staccata di via Lussu.

I lavori

Oggi l’impresa che si sta occupando dei lavori consegnerà alla scuola il primo blocco di aule per le quali dovrà essere impiegato tutto il personale dei collaboratori scolastici per il ripristino delle condizioni igienico- sanitarie. Il dirigente Marco Saba ha disposto come data di inizio lezioni per il prossimo lunedì ma anche in questo caso non senza qualche correzione.

Il calendario

Infatti la prossima settimana gli studenti frequenteranno a giorni alterni, proprio a causa dell’indisponibilità della totalità delle aule. Il lunedì, mercoledì e venerdì sarà il turno dei liceali, mentre gli altri giorni sarà la volta degli studenti del tecnico.

«Al momento», ha dichiarato il dirigente scolastico, «posso dire che se i lavori si protrarranno sulla sede sede centrale per altre due o tre settimane, la situazione risulterebbe ancora gestibile, anche se con qualche sacrificio».

La Provincia

Dalla Provincia Sud Sardegna rassicurano che l’impresa sta attuando tutte le misure per accorciare i tempi e non arrivare ad una situazione di criticità. «Stiamo cercando di dare un’accelerata», ha detto Pierandrea Bandinu, dirigente della Provincia che si occupa dei lavori pubblici, «ci sono stati dei problemi ma, viste le nuove norme molto stringenti, l’adeguamento strutturale deve essere fatto».

Di fronte a queste situazione ci si domanda come mai i lavori vengono fatti sempre a ridosso dell’apertura delle scuole con i conseguenti disagi. «Purtroppo» ha aggiunto Bandinu, «oggi la scuola è aperta 11 mesi su 12 pertanto è a disposizione delle imprese da metà luglio a fine agosto e inoltre non abbiamo altri spazi su cui appoggiarsi».

Il preside

Se tutto procederà senza ulteriori intoppi in poche settimane anche il restante blocco di classi potrà essere riconsegnato e fruibile per gli studenti. «Per ora», ha aggiunto il dirigente scolastico, «continueremo a gestire la situazione con la frequenza a giorni alterni; certo che se si va altre allora potrebbe diventare preoccupante».

