Lavori in corso in cimitero, area interdetta 

Chiusura di una parte del cimitero a Sestu, fino al termine dei lavori, per manutenzione straordinaria. Lo annuncia il sito del Comune.

Nello specifico «il blocco loculi Settore AP, ovvero l’area transennata fronte bagni pubblici, resterà inaccessibile al pubblico per consentire il completamento dei lavori programmati»; non c’è una data di fine precisa, ma si tratta probabilmente di qualche giorno, e il resto dell’area sarà accessibile. Una manutenzione non eccezionale, ma una delle tante viste ultimamente nel cimitero sestese. Prima i lavori per ampliare i loculi e dotare il camposanto di un centinaio di nuovi spazi, poi altre operazioni di manutenzione e consolidamento.

Anche il cimitero di Sestu, come tanti, sta finendo gli spazi disponibili, anche se non c’è ancora una situazione di emergenza. Il prossimo progetto, molto più in grande, prevede di espropriare terreni vicini per ampliare il cimitero con nuove sepolture, ma anche qui non ci sono tempi previsti.

