Lavori in corso in biblioteca, sospeso il prestito dei libri 

Che i disagi sarebbero stati inevitabili era chiaro fin da subito. I lavori del Pnrr costringono a sospendere il servizio prestiti nella biblioteca di via Dante e in una città senza nemmeno una libreria da anni, i problemi sono inevitabili.

«Speriamo che i lavori finiscano in fretta» dice Marina Lattanzi, una frequentatrice, «perché la biblioteca forniva un servizio esemplare. È da rimarcare comunque come sia grave il fatto che in città non ci sia nessuna libreria, io credo che questo sia un danno sociale. Per quanto mi riguarda io vado a Cagliari a prendere i libri perché non c’è altra scelta».

L’ultima libreria aveva chiuso i battenti nel 2019 e da allora più nessuno ha avviato un’attività di questo tipo. «Ci sono strade dove aprono sempre le stesse attività che poi puntualmente chiudono dopo poco tempo» commenta Rita Aresu, «mi chiedo perché quindi non aprire invece una libreria, io credo che unendo anche delle iniziative andrebbe bene».

Il servizio prestiti in biblioteca, che è sospeso dal 15 gennaio, riprenderà in primavera. I lavori riguardano oltre al rinnovo degli arredi, il potenziamento delle tecnologie digitali, con l’implementazione di animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali, con audiolibri con controllo del volume e cuffie, con la riproduzione di modelli tattili di ultima generazione.

