Lavori in corso: entrare a Cagliari è un incubo 

L’ingresso a Cagliari è come la porta dell’inferno per gli automobilisti. Per una serie di lavori concomitanti, appaltati dall’Anas, la vecchia e la nuova Carlo Felice sono una trappola. Lavori notturni per la nuova pavimentazione della 131 dir stanno tenendo in scacco tutto l’hinterland, anche perché gli effetti del cantiere si avvertono per tutta la giornata. Vergognosa la coincidenza dei lavori per sistemare i giunti di dilatazione (al lavoro due operai) al chilometro 8 della 131, poco prima del bivio per le due diramazioni verso gli ospedali e viale Monastir.

