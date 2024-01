Lavori in corso, diga svuotata: la grande sete del Sulcis 

Le piogge che non arrivano e le temperature primaverili preoccupano il comparto agricolo isolano che, periodicamente, deve fare i conti con l’ormai storica carenza d’acqua. In realtà, la situazione per i nostri agricoltori del Sud Sardegna non sembra essere così grave, come spiega Efisio Perra, il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale: «Nonostante la siccità, nelle campagne del Campidano e del Basso Sulcis, siamo riusciti a garantire il normale approvvigionamento idrico necessario per la stagione irrigua invernale».

La temuta grande sete è stata evitata grazie agli invasi del Flumendosa, che riforniscono le campagne del Campidano, e alla diga di Monte Pranu, nel Comune di Tratalias, che provvede all’irrigazione delle aree rurali del Basso Sulcis. Questi bacini attualmente possiedono ancora una buona riserva d’acqua, in grado di soddisfare le esigenze del territorio nel breve termine, ma non possono durare a lungo. Se le piogge continuano a non arrivare, le scorte sono destinate a esaurirsi presto.

Un caso a parte è quello che riguarda il Basso Sulcis, dove la stagione irrigua non è neppure cominciata. Il problema interessa le campagne della pianura del Cixerri, tra Siliqua e Iglesias, comprese quelle di Vallermosa, Villamassargia, Musei e Domusnovas. Niente acqua a causa dei lavori di manutenzione straordinaria della diga di Medau Zirimilis, nel territorio di Siliqua, svuotata gradualmente senza sprecare il prezioso liquido che, invece di finire in mare, è stato conferito agli agricoltori. Una linea d’azione oculata, ma il problema è adesso. Questo bacino, assieme al Lago Corsi, di Iglesias, e la traversa di San Giovanni di Domusnovas, rifornisce l’intera area. Per Efisio Perra la soluzione è in cantiere: «Il Consorzio di Bonifica sta cercando di correre ai ripari attivando l’impianto di sollevamento di Genna Is Abis, a Uta, che al momento si trova a secco. L’operazione, che comporta un investimento di circa due milioni di euro, potrebbe mettere fine a una storica incompiuta: l’impianto di sollevamento, fermo ormai da quarant’anni. I lavori, in fase di completamento, dovrebbero essere terminati entro marzo o aprile, in tempo per garantire l’approvvigionamento idrico per la stagione primaverile ed estiva».

