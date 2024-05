Lavori in corso di fronte alla chiesa parrocchiale 

Ancora lavori di fronte alla parrocchia di San Sperate: gli operai stanno di nuovo intervenendo sulla striscia di asfalto che allo stato attuale è un corridoio pedonale.

Il sagrato che affaccia su via XI febbraio e l’area dall’altra parte della strada erano stati oggetto di un progetto imponente che aveva causato anche alcuni grattacapi all’amministrazione negli ultimi due anni. La piazza della chiesa doveva essere rifatta e da progetto era in programma anche l’istituzione di una serie di parcheggi che permettessero ai fedeli di raggiungere più facilmente la parrocchia. Nacquero però delle problematiche legate alla salvaguardia del paesaggio e, in corso d’opera, fu necessario rivedere il progetto.

Alla fine il sagrato è stato rifatto ed è stato istituito un passaggio pedonale (non si tratta di un marciapiede). Per ora i parcheggi non ci sono. Ieri gli operai erano di nuovo al lavoro, impegnati a tagliare il manto stradale. Gli interventi, nel tratto fino a via Rio San Sperate, si dovrebbero chiudere oggi, ma si potrebbero protrarre se ce ne fosse la necessità. Allo stato attuale è stato attivato un senso unico alternato, ma è anche attivo un semaforo che permette agli automobilisti di affrontare quel tratto con più tranquillità. (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA