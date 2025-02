Lavori in corso, chiusa l’ex Statale 

Lavori in corso nel territorio comunale di Villacidro. Per consentire l’intervento in sicurezza da parte degli operai, l’amministrazione municipale per la giornata di oggi ha deciso di chiudere al traffico un tratto della Strada statale ex 196, nella zona di Is Begas, per il tempo necessario ai lavori seguiti dal cantiere comunale.

La decisione dell’amministrazione comporta anche una modifica al percorso degli autobus aziendali che collegano la cittadina di Villacidro a Cagliari, Macchiareddu e Iglesias: oggi percorreranno, in entrambi i sensi di marcia, via Silvio Pellico.Verranno provvisoriamente soppresse le fermate di via Nazionale 315 e 230, Coa De Purdeddu e Leni. I pendolari potranno oggi utilizzare le fermate provvisorie in via Pellico (di fronte al civico 16 in uscita da Villacidro) e via Pellico 26 in arrivo.

