Lavori in corso, chiude il cimitero 

Chiusure a intermittenza per il cimitero di Assemini. La prossima è prevista per mercoledì dalle 7.30 alle 12 e il motivo è sempre legato al proseguimento degli interventi di ammodernamento e ampliamento del camposanto. Lavori che vanno ad aggiungersi a quelli che si susseguono da mesi, avviati con un’ordinanza urgente firmata a febbraio dal sindaco Mario Puddu perché è necessario rendere disponibili in tempi ravvicinati loculi per le sepolture ordinarie.

Nel cimitero comunale è stato recentemente realizzato il campo cosiddetto di “inumazione inconsunti”, destinato al deposito, per ulteriori cinque anni, delle salme estumulate per le quali non è possibile utilizzare le cassette-ossario.

Imminente anche l’inizio dei lavori di predisposizione dell’ampliamento cimiteriale. Si tratta di un intervento di estrema urgenza, considerato anche il fatto che la disponibilità di loculi liberi presenti nel cimitero comunale consentirà la tumulazione al massimo per qualche settimana.

Intanto l’amministrazione corre ai ripari per soddisfare le necessità impellenti di loculi. Ha provveduto, infatti, alla fornitura e posa in opera di 24 loculi prefabbricati e alla realizzazione di due colombari composti ciascuno da 12 tombe monoblocco portanti da posare al confine col muro di cinta di via Manin.

«Quando si è insediata la giunta del sindaco Mario Puddu - dichiara l’assessore Matteo Venturelli - non abbiamo trovato una programmazione di interventi a breve-medio periodo che permettesse al cimitero di superare l’ormai storica carenza di loculi. L’obiettivo è sempre quello di portare il cimitero fuori dalla fase di emergenza in cui versa da ormai 6 anni». (sa. sa.)

