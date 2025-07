Lavori in corso, caos in viale Marconi 

Lunghe code sotto il sole in entrambe le direzioni e clacson impazziti nel tratto di viale Marconi compreso tra le vie Tommaseo e Sarpi. Ogni giorno, dalle 8 alle 17, tutti i mezzi in transito sono costretti a procedere a senso unico alternato per la presenza, proprio al centro della carreggiata, di un cantiere di Enel Distribuzione, con operai e ruspe in azione. I lavori, finalizzati alla realizzazione delle nuove linee elettriche di media tensione, sono iniziati lunedì. La circolazione è regolata da due semafori mobili, ma l'accorgimento adottato non sembra bastare ad evitare il caos.

Nelle ore di punta le auto incolonnate al semaforo in direzione Quartu sono talmente numerose che l'effetto tappo si ripercuote fino all'ufficio postale di via San Benedetto, con ingorghi che si susseguono nel trafficatissimo incrocio di via Cavaro. I lavori si dovrebbero concludere entro la prossima settimana.

