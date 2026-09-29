Lavori in corso all’ingresso  nord del paese 

Il conto alla rovescia è iniziato. A Riola Sardo sono ripresi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’ingresso nord del paese, un’opera fortemente voluta dal Comune per risolvere un nodo viario storicamente critico e ad alto flusso di traffico, garantendo finalmente massima sicurezza a tutti gli automobilisti. I lavori, avviati negli scorsi mesi, avevano subito una parziale sospensione durante il periodo estivo, un modo per evitare disagi alla circolazione nel momento di maggior afflusso di veicoli. Ora i cantieri sono nuovamente operativi. Una volta ultimata l’opera – assicurano dal Municipio – inizierà la realizzazione dei nuovi marciapiedi, completando così il primo stralcio dei lavori dedicati alla riqualificazione e alla sicurezza della viabilità in via Umberto I. Tutto questo sarà possibile grazie ad un finanziamento di 430mila euro: 300mila sono fondi regionali mentre 130mila arrivano dalle casse del comune. (s .p.)

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