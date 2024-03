Lavori in corso al palasport 

Dopo tanti anni di abbandono, avrà finalmente una nuova vita il palazzetto dello sport di via Verga a San Gavino. «Il progetto principale prevedeva la spesa di 400mila euro (200mila di fondi della Regione e i restanti del Comune), l’appalto è stato assegnato con un importo di 240mila euro, ai quali si sono aggiunti 70mila euro di economie. In più, con un ulteriore stanziamento di fondi comunali abbiamo destinato altri 150mila euro alle opere di completamento e sistemazione delle aree di pertinenza – spiega il vice sindaco Nicola Ennas –. Questo per confermare che l’amministrazione comunale ha deciso di investire in un’opera che per la comunità non è solo funzionale all’attività sportiva ma è anche un luogo identitario. Con questo ulteriore impegno economico completeremo una riqualificazione attesa da anni».

L’appalto

Con i lavori sarà restituito un palazzetto completamente nuovo alle società sportive e alla comunità. «Gli interventi prevedono il rinnovo del campo da gioco, la sostituzione degli infissi esterni, il ripristino degli intonaci e le tinteggiature, la coibentazione esterna, l’installazione di una nuova cupola apribile in copertura e ancora interventi di ripristino e consolidamento dei cornicioni – racconta l’assessora allo Sport Giusy Chessa –. In più è prevista la sostituzione dell’impianto elettrico e dell’illuminazione». Nuovi ambienti anche per i campionati di basket e pallavolo: «Il palazzetto di via Verga – aggiunge Chessa – sarà un polo nuovo ed efficiente. A San Gavino sono tanti i cittadini che fanno sport e tante le società. Vogliamo restituire spazi idonei, piacevoli e confortevoli».

Gli atleti

Le società sportive attendono con ansia la fine dei lavori prevista per settembre e in particolare il Club Pallavolo Monreale e la Vitalis Basket. «Noi al momento siamo al capannone polivalente, che andrebbe bene per allenamenti e partite, ma non è totalmente funzionante, perché le docce di alcuni spogliatoi non funzionano e una delle due squadre (che sia quella di casa o degli ospiti) non può fare la doccia a fine partita – sottolinea Elia Piras del direttivo della Vitalis Basket –. L’illuminazione è scarsa, nonostante le varie segnalazioni. Tralasciamo il discorso topi e pipistrelli, servirebbe una derattizzazione e una pulita da cima a fondo della palestra».

