Lavori in corso al Buonarroti: «Rimosso l’amianto dalle aule» 

Proseguono i lavori previsti nell’appalto per il miglioramento sismico e l’adeguamento statico dell'edificio che ospita l’istituto Michelangelo Buonarroti a Guspini. Il dirigente Mauro Canu assicura: «Le aule del secondo piano sono pronte per la consegna; a partire da lunedì, procederemo con le operazioni di imbiancatura e potremo restituire gli spazi ai nostri studenti. È stato anche completato il delicato intervento di rimozione dell’amianto presente nelle aule. Inoltre, lunedì ci saranno restituiti i laboratori di chimica, elettronica e meccatronica situati al piano terra, i quali richiederanno un’ulteriore fase di riordino prima dell’utilizzo».

Mentre una parte dei lavori è ormai conclusa, si attende l’esecuzione degli altri. Canu spiega: «Gli interventi rimanenti riguardano la palestra e il piano terra, dove si trovano aule e laboratori di informatica e fisica. Pertanto, continueremo a utilizzare temporaneamente le aule presso l’Istituto Volta».

Le opere previste per un costo di 360mila euro includono il rafforzamento di colonne in acciaio con l’aggiunta di materiale in cemento rinforzato, la saldatura di piastre in acciaio su alcune travi e l’installazione di un sistema di rinforzo sul tetto della palestra. Inoltre, nell’intervento è prevista la rimozione di parti delle pareti fatte di cemento contenente amianto, sostituendole con pareti in calcestruzzo leggero.

