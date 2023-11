Lavori in corso a Porto Pino per la difesa dell’arenile 

Proseguono nella spiaggia di Porto Pino a Sant’Anna Arresi, le operazioni di salvaguardia della spiaggia e della regolamentazione degli accessi. In questi giorni sono in fase di installazione le gabbie di canne che servono a agevolare la creazione delle dune artificiali. Lavori che hanno creato non pochi malumori per coloro che la spiaggia la vivono, come Francesco Nurra, che gestisce lo stabilimento Porto Pino Beach Club: «Non sappiamo quanto possa esser utile questo intervento, – dice – basti vedere cosa hanno combinato con la pineta totalmente recintata e lasciata in totale stato di abbandono. Forse si dovrebbero interessare ad un piano per la posidonia, visto che per la prossima stagione saremo punto e a capo» . (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA