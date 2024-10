Lavori in corso a pochi passi dagli ex fortini 

Lavori in corso vicino ai fortini di Quartello, a ridosso di via Italia, da anni abbandonati all’incuria. A denunciarloe sono l’associazione Amici dei fortini e il Comitato di Margine Rosso da tempo impegnati nella valorizzazione delle fortificazioni militari.«Dietro le panchine» spiega Stefano Cogoni di Amici dei fortini, «hanno messo anche le montagne di terra dopo lo scavo per realizzare le costruzioni. Ci chiediamo se sia possibile costruire così vicino a dei siti storici». Al di là di questo, «all’esterno si trovano in condizioni pessime. Pieni di rifiuti, con i muri ricoperti di scritte e disegni e con i camminamenti distrutti. Già in passato, avevamo chiesto di poterli pulire e valorizzare ma ci era stata data una risposta negativa». Adesso, «ci stiamo riprovando perché vorremo rimetterli in sesto per poterli rendere fruibili per Monumenti aperti, così come già facciamo con quelli del Simbirizzi e di Margine Rosso».

RIPRODUZIONE RISERVATA