Lavori in cimitero, un accesso chiuso per 30 giorni 

Per lavori in corso nel cimitero comunale di Calasetta, uno degli accessi, quello relativo alla parte vecchia, resterà chiuso per un mese. L’amministrazione comunale ha divulgato un pubblico avviso alla cittadinanza che fa riferimento a una apposita ordinanza sottoscritta dal sindaco Antonello Puggioni.

L’ordinanza stabilisce che l’accesso est del cimitero rimarrà chiuso per la durata di un mese per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e, cosa prioritaria, per la messa in sicurezza delle aree di quello che viene considerato il “vecchio cimitero”. Le stesse aree rimarranno interdette al pubblico per 30 giorni a far data dalla sottoscrizione dell’ordinanza del primo cittadino. L’accesso per la restante parte è consentito e i cittadini potranno entrare dall’ingresso di via Calalunga e dall’ingresso laterale in zona “Pietre Gazzette”. Gli amministratori hanno colto l’occasione per scusarsi per il disagio con l’utenza. «Si trattata di un intervento necessario», dicono fanno sapere dal Municipio. Nel frattempo, proprio in concomitanza con l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, il cimitero è rimasto chiuso due giorni per l’esecuzione di alcune estumulazioni e trasferimenti in tombe definitive. (s. g.)

