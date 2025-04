Lavori in cimitero: stanziati 600mila euro 

A Carloforte sono stati assegnati i lavori per la manutenzione e l’ampliamento del cimitero. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Rombi, ha a disposizione un finanziamento da 600 mila euro: lavori molto attesi che permetteranno di affrontare la mancanza di spazi. Quando saranno conclusi i lavori, nel cimitero saranno disponibili 142 nuovi loculi, oltre alla predisposizione di nuove sezioni per circa altri 300 loculi. Tra gli interventi che rientrano nei lavori appena assegnati dal Comune rientrano anche i lavori per l’ampliamento in un terreno limitrofo al campo santo. La nuova area destinata all’ampliamento sarà chiusa con una recinzione in muratura e sarà realizzato un collegamento tra il cimitero esistente e la nuova area. All’interno dell’ampliamento sarà realizzata un’area verde, oltre ai basamenti in calcestruzzo per sistemare i loculi prefabbricati e ai sentieri in terra battuta. Nello stesso intervento finanziato e assegnato in questi giorni rientrano anche lavori di manutenzioni al cimitero storico: sarà sistemato lo spazio davanti all’ingresso principale e verrà messo in sicurezza e ristrutturato il vecchio edificio. (a. pa.)

