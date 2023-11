Lavori in cimitero, 55 salme da spostare 

Nel cimitero comunale di Assemini, dove proseguono i lavori di manutenzione, prenderanno presto avvio nuove operazioni di estumulazione. La prospettiva riaccende gli animi dei cittadini. «Come me tante altre persone, di cui mi faccio portavoce, si aspettano che ai resti dei nostri defunti venga riservata una dignitosa sistemazione», mette le mani avanti Anna Rita Pani, 47 anni: «Io – spiega – mi reputo fortunata perché finalmente mia madre e mio fratello, dopo quattro anni in un loculo provvisorio, sono in uno definitivo. I loculi dove sono i miei congiunti appartenevano a due defunti le cui spoglie sono state traslate dopo 50 anni, seppur avessero la concessione per 99. Ho vissuto in prima persona quello che molte altre persone stanno ancora vivendo», prosegue la donna. «La vedo come una mancanza di rispetto per i defunti e i loro familiari. Per questi ultimi l’assenza di una sistemazione definitiva va a intaccare l’elaborazione del lutto. Non essendo obbligatoria la cremazione bisogna garantire la sepoltura e pertanto va trovata una soluzione definitiva al problema con la creazione di un nuovo cimitero».

Il regolamento

Le operazioni di estumulazione sono disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90), recepito a livello locale con uno specifico regolamento interno. Lo scorso 17 ottobre Adriana Pia, responsabile dei servizi cimiteriali, ha avvisato la cittadinanza delle estumulazioni previste, da effettuarsi secondo un calendario ben preciso, e dell’avvio del procedimento di revoca di 55 concessioni ultracinquantennali di loculi cimiteriali, rilasciate fra il luglio 1972 e il dicembre 1973.

Come spiega la responsabile nel suo comunicato, il cimitero è quasi completamente saturo per grave carenza di loculi disponibili.Il responsabile dell’area lavori pubblici, Giuseppe Izzo, ha annunciato invece che è in corso un cantiere che porterà alla costruzione di nuovi blocchi loculi. «I lavori di sistemazione dell’area cimiteriale – conferma il sindaco Mario Puddu – proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il 21 e il 28 novembre, in particolare, il cimitero resterà chiuso dalle 7,30 fino alla conclusione dei lavori stessi. Si rassicurano tutti i cittadini che è nostro massimo interesse riservare una sepoltura dignitosa alle salme estumulate e rendere sempre più bella e accessibile l’intera superficie cimiteriale».

L’opposizione

«Il cimitero – interviene Ignazio Pireddu, capogruppo di Forza Italia Assemini – versa in uno stato di forte degrado e la mia massima preoccupazione è che i loculi soggetti alle estumulazioni vengano bonificati e resi decorosi per ospitare le nuove salme. Devo riconoscere che, a seguito delle nostre richieste, l’assessore Matteo Venturelli si è attivato subito dopo il primo Consiglio comunale per portare le tumulazioni da tre a sei giorni alla settimana: un primo obiettivo raggiunto».

