Santo Stefano.
06 gennaio 2026 alle 00:10

Lavori in chiesa, raccolta fondi da record 

Raccolta fondi da record per i lavori nella chiesa di Santo Stefano. Grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato alle “domeniche della comunità” sono stati raggiunti 57.720 euro che si aggiungeranno ai finanziamenti comunali nel lungo percorso per i vari interventi.

«Il cammino non è concluso», ha detto il parroco don Giulio Madeddu ringraziando i suoi parrocchiani, «ma è ormai chiaramente tracciato. Ci attendono ancora scelte, impegni e risorse da reperire. Ma ciò che abbiamo vissuto finora ci incoraggia a guardare avanti con fiducia, certi che, come comunità, sapremo continuare a camminare insieme».

Attualmente sono in corso i lavori per la sostituzione della grande vetrata del presbiterio con l’installazione delle impalcature necessarie alla messa in sicurezza dell’area interna ed esterna. L’intervento riguarda una parte delicata e strutturalmente significativa della chiesa e ha l’obiettivo di garantire sicurezza, stabilità e adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

Poi prenderà avvio l’intervento di impermeabilizzazione del solaio della chiesa, necessario per prevenire infiltrazioni e danni strutturali nel tempo. L’intervento comporta anche una serie di opere complementari indispensabili, in particolare nel parco parrocchiale e nelle aree perimetrali.

