Lavori in chiesa, l’ultimo stop è una beffa 

La fede è solidissima, la speranza inizia a vacillare. «La situazione non è più tollerabile. È l’ennesimo incomprensibile stop», si sfoga don Alessandro Simula, parroco della chiesa chiusa di Sant’Avendrace. Da bravo uomo di Dio è propenso a tolleranza e sacrifici, ma il nuovo ed ennesimo blocco delle opere sull’edificio di culto - per la mancanza di un’autorizzazione - proprio non gli va giù: «La pazienza è finita», avverte.

Nuovo stop

Prima il Covid, poi i ritrovamenti di epoca punica e romana, seguiti dal caldo, dai costi dell’acciaio lievitato e via dicendo. Ora il nuovo intoppo, dovuto a questioni tecniche o più precisamente di dimensioni. Quelle della betoniera che avrebbe dovuto gettare la colata di cemento nel pavimento; troppo grande per passare attraverso l’arco e priva di autorizzazione - che dovrebbe rilasciare lo stesso Comune che ha commissionato i lavori - per la sosta su strada.

Così lunedì gli operai sono tornati a casa, bloccando ancora una volta il cantiere. «Un ulteriore incomprensibile fermo, pare dovuto a una presunta mancata comunicazione», commenta don Alessandro. Che si tiene alla larga da questioni burocratiche e dalle dinamiche degli uffici comunali ma non dalle polemiche: «Nonostante tutte le rassicurazioni siamo davanti a un nuovo imprevisto che allunga ancora una volta i tempi e fa slittare la ripresa delle attività pastorali necessarie per il quartiere».

L’assessora

Cinque anni - a novembre - sotto sfratto: prete e fedeli del quartiere cercano pace dal 2018; quando iniziarono gli interventi per la messa in sicurezza della chiesa pesantemente intaccata dall’umidità, e a oggi non ancora conclusi.«L’attenzione è massima. Comprendo i disagi ma i ritardi non sono imputabili all’Amministrazione», premette l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda che cerca di fare chiarezza sull’ultimo stop. «Si pensava di poter fare le colate di cemento utilizzando piccole betoniere che sarebbero dovute entrare nel cortile interno, ma la dimensione non ha consentito il passaggio attraverso l’arco. Si è pertanto optato per la richiesta di parcheggio dei mezzi in via Isonzo, per la cui autorizzazione è necessario attendere i tempi tecnici», spiega. «Salvo imprevisti i lavori riprenderanno all’inizio della settimana prossima».

In Consiglio

Intanto la vicenda è stata messa nero su bianco dal presidente della commissione Patrimonio Marcello Polastri, che ieri ha depositato un’interrogazione rivolta al sindaco e all’assessora competente. «Dato che gli operai, per motivi a oggi sconosciuti, sarebbero stati sprovvisti delle necessarie autorizzazioni di carico e scarico del cemento con i mezzi pesanti, sono rientrati per la maggior parte in Sicilia, loro terra di origine e residenza», si legge nel documento. «Preoccupato per l’ennesimo possibile ritardo nell’ultimazione dei lavori chiedo sia fatta chiarezza su questo ennesimo fermo e quando gli stessi riprenderanno. Chiedo inoltre se e quando verrà garantita l’apertura al pubblico degli scavi archeologici». Nel frattempo l’attesa continua.

