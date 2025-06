Lavori in centro, traffico rivoluzionato 

Al via la rivoluzione del traffico a Sanluri: 30 giorni di lavori a partire dalle 7,30 di oggi, quando entrerà in vigore l’ordinanza del Comune che ridetermina la circolazione in dieci strade principali e in sette punti strategici della città. Il progetto impegna risorse della Regione e del bilancio comunale per mezzo milione di euro, fondi finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza di strade e marciapiedi, con disagi in vista per automobilisti e pedoni. «Un’opera – dice il sindaco, Alberto Urpi – di rinnovamento e di abbellimento che parte dall’ascolto dei cittadini e dall’analisi delle criticità emerse in questi anni, interventi importanti per migliorare la qualità della vita e valorizzare il nostro patrimonio».

Asfalti e marciapiedi

L’ordinanza del comandante della Municipale, Roberto Gallus, illustra nei dettagli le modifiche alla circolazione: varranno per un mese, dalle 7,30 alle 18, salvo imprevisti. Per tutta la durata del cantiere, nei tratti interessati il traffico prevede il senso unico alternato, il divieto di sosta, di fermata, d’interruzione veicolare, di volta in volta saranno i cartelli a regolare la circolazione. Si parte da via Manzoni, seguono Raffaello, Tiziano, Parini, Buonarroti, Cima, Modigliani, San Rocco, Canaletto. Poi l’ex 131, oggi la circonvallazione della città, dove verranno coinvolte le vie Del Grano, nei pressi della rotatoria di via Matteotti, di viale Rinascita, nella zona industriale Su Titti, nella rotonda sulla Carlo Felice. C’è poi la statale 197 nell’area del cimitero, l’area artigianale Villasanta in corrispondenza con Bia Casteddu. Il piano prevede anche la sistemazione di alcuni marciapiedi, in particolare quelli che richiedono un’attenzione particolare perché completamente intransitabili, tanto da costringere i pedoni a percorsi alternativi. «Fra questi –aggiunge Urpi- sicuramente ci sono da completare gli ultimi tratti di viale Rinascita e di via Sassari. L’insieme dell’intervento rientra in un più ampio progetto di decoro urbano, si tratta di rimettere in sicurezza strade trascurate da lungo tempo, bisognose di un rinnovamento del manto di asfalto».

Le proteste

Sanluri si appresta, dunque, a vivere un altro periodo di quella “rivoluzione asfalto” avviata ormai quindici anni fa, senza ancora aver visto la fine. La proposta di quest’ultimo cantiere è nata dalle segnalazione e lamentele dei residenti per le precarie condizioni della viabilità. E la Giunta aveva avanzato la proposta lo scorso anno, la ricerca delle risorse economiche e la burocrazia, fra progettazioni ed aggiudicazioni delle opere, ha fatto il resto: si parte con un anno di ritardo. E non è ancora finita.

Altri cittadini sono sul piede di guerra perché le loro strade restano nell’elenco delle incompiute, fra queste le vie Gerrei, Ariosto, Roma, Ponchielli, Puccini. Resta il fatto che dal 2010 l’asfalto è stata l’opera pubblica sotto la lente d’ingrandimento dei residenti e degli amministratori.

