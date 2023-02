Lavori in centro, l’ira dei commercianti 

Nella centralissima via Cagliari tornano camion e operai mentre risuona il familiare rumore di martello pneumatico e altri attrezzi. Ma c’è anche chi mugugna e non senza qualche ragione. «L’ultima volta che la via è stata chiusa per lavori è stato solo l’anno scorso, e abbiamo avuto un calo del fatturato di quasi il 40 per cento», racconta Antonello Carrucciu, titolare di una rivendita di ricambi auto, «purtroppo la via è stata chiusa molte volte completamente al traffico, e per noi è un problema».

I commercianti

È un coro con poche voci discordanti quello dei commercianti della zona, che lamentano disagi e perdite negli incassi. Gianpaolo Casu, orologiaio, punta il dito sulla lentezza dei lavori: «Vengono in pochi operai, i lavori sono partiti con ritardo. Chiudere del tutto la strada è come chiudere i rubinetti a noi». Poco lontano Stefano Marras, che lavora nella tabaccheria, racconta: «Siamo chiusi da inizio settimana ma i lavori sono iniziati solo ieri. Certo anche loro stanno lavorando, ma impediscono di lavorare a noi. Avevano già fatto lavori per la fibra, due volte, ora per questo. Magari si sarebbe potuto fare tutto in un colpo solo». Più tranquillo Matteo Masala, titolare di uno studio tatuaggi: «Per venire da me si prende appuntamento, ci organizziamo. Quindi non ho avuto grossi disagi. Ma capisco le lamentele dei miei colleghi».

La rabbia

Agguerrita e arrabbiata poi Annamaria Murgia, parrucchiera: «I lavori con varie interruzioni vanno avanti da un anno; ho dovuto disdire vari appuntamenti perché non ero informata delle chiusure e non potevo avvisare le clienti. Siamo tutti esausti». Anche Giampietro Zanda, titolare di un market, fa notare che, «molti non sapevano neppure quando sarebbero iniziati i lavori. Bisognava informare anche con volantini, venendoci a trovare, magari coinvolgendo residenti e commercianti. Sembra che vogliano allargare il marciapiedi, e questo potrebbe voler dire togliere parcheggi, che sono indispensabili».