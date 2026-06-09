Lavori in centro, l’incubo continua: slittano di un mese 

Un altro mese di disagi per i commercianti di via San Lussorio e per gli automobilisti che ogni giorno devono attraversare Selargius passando per il centro città: i lavori di manutenzione straordinaria dei sampietrini in via San Lussorio e via Gallus slittano di un mese.

La fine del cantiere iniziato a marzo - prorogato dopo un primo via a febbraio - era inizialmente fissata per metà giugno. L’impresa incaricata dal Comune nelle scorse settimana ha chiesto, e ottenuto dagli uffici tecnici, una proroga «per cause non imputabili alla società e motivate dal ritardo nella fornitura dei materiali che ha comportato lo slittamento delle lavorazioni», viene spiegato nella determina che concede il rinvio di trenta giorni fissando la nuova scadenza dei lavori al 4 luglio.

Il malcontento dei commercianti di via San Lussorio è esploso poche settimane fa, esasperati quasi quanto i negozianti di via Roma che lavorano fra i cantieri da oltre un anno. Nastri arancioni e transenne, mezzi e operai che lavorano a singhiozzo, e attività intrappolate fra polvere e frastuono, disperati per la drastica riduzione di clienti. Da parte del Comune l’ennesimo sollecito all’impresa, tanto che un’accelerata ai lavori c’è stata: il puzzle di sampietrini è stato infatti completato in via San Lussorio, resta da fare il tratto più critico in via Gallus.

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