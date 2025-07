Lavori in centro, divampa la polemica 

Scavi, polvere, rumore e caos nella circolazione stradale. A Nuraminis i lavori per la posa della rete della fibra ottica paralizzano il centro e la minoranza consiliare attacca l’Amministrazione comunale.

Il cantiere è in corso da alcune settimane, ma ieri con la chiusura di via Repubblica circolare in auto in centro è stato davvero problematico. «Quello che si sta palesando davanti agli occhi di tutti è il fallimento delle decisioni scellerate di questa amministrazione quando ha messo mano, male, al piano traffico. Se ci aggiungiamo una gestione senza alcun senso di tempistiche e organizzazione dei lavori nelle strade del paese, il caos è bello che servito», attacca la minoranza. Non è tutto: il gruppo “Il cambiamento possibile” rinnova la bocciatura dei sensi unici in via Nazionale e via Roma varati un anno fa: «I lavori mostrano l'inadeguatezza del piano traffico voluto dall'attuale maggioranza, in particolare con l'istituzione dei sensi unici in via Nazionale e via Roma». Il sindaco Anni non accetta «lezioni dalla minoranza». «I lavori sono affidati dal ministero dello Sviluppo economico. Il taglio stradale è contenuto e permette nella maggior parte dei casi e delle strade il passaggio dei veicoli. I cantieri portano sempre disagi, abbiamo sollecitato l'impresa più volte a ripulire in modo puntuale dopo gli scavi e chiesto di anticipare i ripristini in bitume».

