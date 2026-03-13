Lavori in centro, dirottate le linee dei bus  

Tre mesi di passione per i pendolari che da lunedì dovranno fare i conti con deviazioni, fermate soppresse in centro e percorsi alternativi dovuti ai cantieri per la manutenzione del ciottolato in via San Lussorio e via Gallus.

Si parte

Tutto pronto per i lavori annunciati a febbraio poi stoppati tre giorni dopo per via dei ritardi nell’arrivo del materiale che avevano costretto la ditta - e il Comune - a far slittare la riqualificazione di un mese. Interventi attesi da tempo nelle due strade del centro di Selargius dove cedimenti e buche stanno mettendo a dura prova gli ammortizzatori delle auto e dei mezzi di trasporto pubblico. «Parliamo di interventi non più rimandabili», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «finalizzati a contenere le situazioni più urgenti e a ripristinare le condizioni minime di sicurezza». In primis la sostituzione dei sanpietrini e del granito danneggiati.

I mezzi pubblici

Dirottate le linee Ctm 17, 19, 30, 30R, QS, QSA, QSB, con i bus che da lunedì devieranno il percorso in direzione Quartu. Tragitti regolari verso Monserrato e Cagliari. «Ci scusiamo per il disagio, dovuto a un provvedimento non dipendente da Ctm, ma necessario per consentire lo svolgimento dei lavori straordinari programmati dal Comune di Selargius», spiegano dall’azienda di trasporto pubblico annunciando le modifiche dei tracciati sino a fine lavori.

Il resto della viabilità non dovrebbe subire disagi, se non in determinati giorni quando il cantiere richiederà lo stop alle auto in alcuni tratti. «Data l’importanza dell’arteria e le comprensibili preoccupazioni dei cittadini, in accordo con l’impresa abbiamo deciso di procedere per tranche, così da scongiurare la chiusura di tutta la strada, e da andare incontro alle giuste esigenze dei commercianti e da ridurre al minimo di disagi per tutti», assicura Argiolas.

Il cronoprogramma

Lavori sino al 15 giugno, imprevisti permettendo. Si inizierà nel primo tratto di via San Lussorio, compreso tra via Roma e via Cavour, dove verrà istituita l’inversione del senso unico da via Quintino Sella a via San Lussorio. Una volta terminati gli interventi in questa prima porzione ci si sposterà più avanti e così sino a completare l’intera strada e poi passare alla via Gallus.

Disagi finiti invece in altre zone della città dove erano in corso i lavori per eliminare le buche post maltempo. Da via Primo Maggio a via Nenni, ma anche via Gorizia, via delle Azalee, via San Nicolò e via Manin per citare alcune delle arterie interessate dalla manutenzione straordinaria.

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