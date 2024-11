Lavori in centro con Lavoras 

Decoro e arredo urbano: via a una serie di piccoli interventi per accrescere la sicurezza degli spazi liberi e migliorare la visibilità del centro abitato. È il progetto in cantiere del Comune di Arbus che impegna risorse di bilancio per 10mila euro, grazie al personale Lavoras.

Nello specifico si tratta di ripristinare la segnaletica orizzontale e alcuni stalli di sosta riservati ai disabili nel centro del paese; l’acquisto di legname per sistemare le panchine e ripristinare le staccionate; particolare attenzione al monumento in piazza Mercato, dedicato ai personaggi illustri del paese, il senatore Raimondo Garau e il medico Pietro Leo; cura delle aiuole e del verde pubblico. «Siamo consapevoli – dice l’assessora all’Arredo urbano, Sara Vacca – che sono interventi di poco conto rispetto alle grandi opere pubbliche, comunque fondamentali per offrire spazi più confortevoli a chi magari trascorre del tempo in uno spazio all’aperto e si trova alle prese con la panchine inutilizzabili. Cantieri che vanno di pari passo con le grandi opere pubbliche e che offrono alla comunità spazi accoglienti e confortevoli da vivere». ( s. r. )

