Lavori in centro: cambia la viabilità 

È prevista dal 25 novembre al 6 dicembre una temporanea modifica della viabilità in via Nazionale (nel tratto compreso fra l'intersezione con via Foscolo e l'intersezione con via Stazione) e nella via Stazione tra via Ciusa e via Nazionale. Nei giorni segnalati, le strade segnalate dovranno essere percorse a senso unico alternato, con una sola corsia disponibile per gli automobilisti regolamentata da addetti ai lavori e indicata da apposita segnaletica per i lavori in corso.

I lavori riguardano il rifacimento del manto stradale a seguito dell'installazione di cavidotti per il cablaggio della fibra ottica e interesseranno anche in parte i marciapiedi, che saranno interdetti ai pedoni per la durata dei lavori. È chiusa al traffico fino a domani anche via Leni, nel tratto compreso via Iglesias e via Cagliari, per lavori sulla rete idrica. (m. me.)

