Lavori in centro: cambia la viabilità 

Cambia la viabilità per consentire i lavori per la fibra ottica. Il Comune ha disposto il divieto di circolazione e sosta in diverse strade del paese. L’ordinanza firmata da sindaco Andrea Floris, che resta in vigore fino alla conclusione degli interventi, interessa le vie Parrocchia, Vico Primo e Secondo Parrocchia, Su Montisceddu, Liguria, Funtaneddas, Vico dei Giardini, Rieddu, Santa Barbara, Viale Kennedy, Linas, Porrino, Sardegna e Lombardia.«A breve devono partire i lavori che porteranno la fibra ottica in ogni casa – sottolinea il sindaco Andrea Floris – una volta terminata la posa nella via Porru Bonelli, via Roma e viale Kennedy, si inizierà con il rifacimento del manto stradale. L’apertura dei cantieri è stata rimandata per salvaguardare l'integrità del nuovo asfalto». (g. a. p.)

