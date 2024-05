Lavori, il parco chiude per 4 mesi 

Sarà chiuso da domani, a Gonnosfanadiga, il parco di Pardu Mannu, in via Foscolo: lo prevede un’ordinanza comunale per consentire i lavori di ripristino e valorizzazione dell’area. La chiusura si protrarrà fino alla conclusione del cantiere, prevista in circa quattro mesi secondo il cronoprogramma pubblicato con le determine dei due progetti che saranno realizzati: la data certa di ultimazione, però, non è stata resa nota e potrebbe subire variazioni.

Con il primo progetto, al posto dei campi sportivi attuali, abbandonati e fatiscenti, ne saranno realizzati di nuovi: uno da padel, uno polifunzionale (pallavolo-basket), uno da beach volley-beach tennis. Non presenti nel programma approvato in forma esecutiva, dovrebbero essere realizzati anche un campo da pickleball e un’area con tavolo da teqball: «Saranno finanziati dal Comune con 37.500 euro e verranno inseriti nei lavori imminenti», annuncia il sindaco Andrea Floris.

Il secondo lotto di interventi punta a realizzare un percorso vita e un’area giochi inclusivi, già annunciati dall’amministrazione lo scorso ottobre. Situata alle spalle della scuola per l’infanzia e del campo da calcio, l’area giochi offrirà cinque elementi inclusivi: un percorso a torre multifunzionale, due dondoli a molla, un canestro e un'altalena con nido in alluminio. Il percorso vita, invece, sarà dotato di otto attrezzature per vari tipi di esercizio fisico, accessibili anche a persone con difficoltà motorie o che utilizzano sedie a rotelle.

L'intero progetto di ripristino e valorizzazione del parco di Pardu Mannu avrà un costo complessivo di circa 400 mila euro.

«Un'opera di cui andiamo particolarmente orgogliosi», commenta il sindaco Floris, «fortemente voluta dall’amministrazione e realizzata in team con l’ufficio tecnico e il suo responsabile, geometra Francesco Sitzia. Il lavoro di squadra paga, sempre. Un altro tassello del programma che andiamo a realizzare».

L’annunciata chiusura del parco comunale per almeno quattro mesi al momento non sembra destare particolari preoccupazioni: sui social molti gonnesi ringraziano l’amministrazione per i lavori e per gli obiettivi che il cantiere si prefigge.

