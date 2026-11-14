Rubinetti a rischio stop per gran parte della giornata di domani. Per consentire alcuni lavori sulla rete idrica in via Giulio Cesare, dalle 8.30 alle 16.30 sarà necessario interrompere il flusso sulla condotta principale.

L’elenco delle strade interessate, però, è lungo e comprende anche le vie Moro, La Malfa, Pertini, Casula, Leopardi, Nenni, Berlinguer, Gramsci, Terracini, De Gasperi, Ungaretti e le zone di Cuccuru Angius e Secca S’Arena. Per diverse ore, dunque, saranno tantissimi i residenti che potrebbero trovarsi ad affrontare disagi nelle normali attività quotidiane. Secondo quanto comunicato, il servizio tornerà regolare al termine dei lavori e i tecnici cercheranno di ridurre al minimo i tempi dell’intervento.

Se tutto dovesse procedere senza intoppi, l’erogazione potrebbe riprendere anche prima del previsto. Tuttavia, è consigliabile organizzarsi in tempo per affrontare una giornata che lascerà senz’acqua buona parte di Monserrato. (m.t.)

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