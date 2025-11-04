VaiOnline
Arbus-Gonnosfanadiga.
05 novembre 2025 alle 00:15

Lavori finiti sulla Sp67: ci sono voluti 17 anni e 2,7 milioni di euro 

Diciassette anni di attesa e 2 milioni e 680 mila euro di investimenti per la messa in sicurezza della strada provinciale 67, che collega Gonnosfanadiga ad Arbus: con la sistemazione dell’incrocio principale e il completamento dei sei chilometri di tracciato, l’opera è ormai pronta. L’inaugurazione è prevista entro l’anno, dopo gli ultimi interventi sul ponte Rio Terramaistus e ulteriori accorgimenti finanziati con l’avanzo di amministrazione.

«È un’arteria strategica – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici di Arbus, Alessandro Pani – che rafforza il legame tra i paesi del Linas e avvicina il Medio Campidano alla Costa Verde, garantendo sicurezza a residenti e turisti». I fondi sono arrivati grazie alla collaborazione tra Comuni e istituzioni, sostenuta da contributi europei, regionali e provinciali. «L’opera – ricorda il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris – è frutto di una sinergia tra enti, resa possibile anche grazie all’impegno dell’allora assessore regionale Gianni Lampis e dei commissari provinciali Mario Mossa e Roberto Cadeddu, che hanno reperito le risorse per risolvere le criticità del tracciato». Soddisfatto anche l’imprenditore agricolo Nicola Lecis: «Non credevo alle promesse, ma oggi la strada è sicura e nel mio punto vendita arrivano clienti tutto l’anno». (s. r.)

