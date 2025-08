Lavori finiti, riaprono via Bolivia e via Galilei 

Dopo poco meno di due mesi di cantiere, è quasi pronta la riapertura al traffico di via Bolivia e via Galileo Galilei: per lunedì è prevista la consegna dei lavori, che rivoluzionano il traffico nell’ex area San Mauro. Le due strade, rifatte da zero e allargate, non sono più senza uscita ma messe in comunicazione, permettendo ai residenti di via Bolivia di raggiungere via San Fulgenzio senza lunghi giri.

L'intervento ha consentito anche di creare un secondo ingresso al discount e ai campi sportivi, per alleggerire la pressione su via dell’Argine. Riqualificati anche marciapiede e sottoservizi e creata una pista ciclabile nuova di zecca. I parcheggi “a spina di pesce” di via Galilei diventano paralleli al marciapiede, questo significa cinque stalli in meno. Ma dall’amministrazione precisano che «i residenti potranno ora accedere al parcheggio del polo sportivo e del discount, per cui avranno maggiore disponibilità di posto auto».

