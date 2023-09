Lavori finiti, riaprono le Poste 

Riaprirà domani l'ufficio postale di Sorgono dopo i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno pronti, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto di Poste Italiane “Polis -Casa dei Servizi Digitali”.

Tra le novità la completa riorganizzazione degli spazi che miglioreranno la fruizione dell’ufficio e in particolare il comfort ambientale e l’accesso ai servizi. Come in altre 73 sedi della provincia di Nuoro saranno disponibili servizicome quelli Inps per i pensionati. Sono partiti ieri invece, i lavori di adeguamento del ufficio postale di Mamoiada, sempre nell'ambito del progetto “Polis”. Durante il periodo dei lavori, Poste garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Orgosolo secondo i consueti orari. (l.cad.)

