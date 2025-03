Lavori finiti, riapre Villa Giavesu 

Villa Giavesu riapre i battenti dopo mesi di chiusura per ristrutturazione. Sarà la società Brexian di Bosa, che gestisce anche le strutture di Sedilo e Arborea, ad amministrare la comunità integrata cuglieritana. La casa di riposo e assistenza fino a qualche mese fa era in mano alle suore del Cottolengo, che avevano lasciato per problemi di salute e impossibilità di provvedere all’avvicendamento delle sorelle.

I lavori

Brexian ha restaurato lo stabile, adeguandolo agli standard socio-sanitari per una comunità integrata pronta a ospitare persone non autosufficienti e anziani. «Un nuovo capitolo di cura e attenzione si riapre a Cuglieri per chi necessita di un’assistenza in un ambiente sereno e all'avanguardia. Gli ospiti potranno portare dentro anche il proprio animale domestico», spiega Raimonda Delogu che, con il fratello Antonio, dirige la Brexian.

I dipendenti

Sono stati riassunti i dipendenti che lavoravano in Villa fino a novembre scorso: tre operatrici socio-sanitarie e un’infermiera, di Cuglieri e Scano Montiferru, «perché ci sta a cuore la situazione delle persone del territorio», precisa Delogu. Nell’organico è presente anche una psicologa, tutti coordinati dalla responsabile Fernanda Piccirilli. Risorse umane che aumenteranno con l’arrivo di altri ospiti e pazienti. In futuro «vogliamo destinare un’ala anche a madri in difficoltà con figli minori, quindi avviare attività educative per bambini», prosegue Delogu.

I servizi

La struttura è stata rinnovata e i servizi potenziati: una dozzina di stanze per 24 posti e spazi comuni con nuovi arredi adeguati per favorire la socializzazione e attività ricreative; infermeria riqualificata e maggiore accessibilità con percorsi privi di barriere architettoniche. «L’assistenza personalizzata, medica e infermieristica, è assicurata per 24 ore al giorno; poi ci sono servizi di fisioterapia e riabilitazione personalizzati; supporto psicologico e programmi di attività ricreative», prosegue Delogu. La struttura sarà una casa aperta alla popolazione sia per la messa domenicale nella chiesa interna, sia per l'attività ricreativa per anziani e ragazzi. Villa Giavesu si pone come punto di riferimento e accoglienza non solo per gli anziani, ma anche per le loro famiglie «grazie alla collaborazione con il Comune di Cuglieri che ha supportato a livello istituzionale e per i servizi sociali», sottolinea Delogu. L’inaugurazione avverrà nelle prossime settimane con una cerimonia aperta al pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA