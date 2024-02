Lavori finiti, riapre l’asilo Santa Giusta 

Riapre la scuola dell’infanzia Santa Giusta che era stata chiusa agli inizi di gennaio, con un’ordinanza del sindaco, per la realizzazione di interventi necessari all’adeguamento funzionale dell’istituto. Alla riapertura dei cancelli dell’asilo, avvenuta ieri mattina, i bambini hanno trovato completati alcuni importanti lavori, tra cui gli impianti e i bagni, nuovissimi e più funzionali. «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 550mila euro dal Miur, di cui 200mila euro sono stati destinati alla riqualificazione della scuola dell’infanzia Santa Giusta - spiegano le assessore Marta Manca e Michela Mua, rispettivamente alla Pubblica istruzione e Lavori pubblici - Si è intervenuto sugli impianti della mensa, inoltre il cantiere ha portato alla completa revisione e riqualificazione dei bagni a servizio delle sette sezioni della scuola dell’infanzia, il tutto attraverso la completa demolizione dei precedenti».

L’interruzione delle attività aveva creato qualche preoccupazione per la durata dei lavori, e la presentazione di un’interrogazione da parte del gruppo di minoranza “Uta per tutti”, dove veniva evidenziato il disagio delle famiglie in seguito alla chiusura momentanea dell’asilo. A questa aveva fatto seguito la risposta delle assessore Manca e Mua, spiegando che l’adeguamento della scuola era necessario per il benessere dei bambini. «Oggi la scuola ha potuto riaccogliere i suoi veri proprietari: i bambini e che la frequentano, per i quali non smetteremo mai di spenderci per poter offrire loro servizi e ambienti migliori», concludono Mua e Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA