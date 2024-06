Lavori finiti: riapre la piscina comunale 

La piscina comunale di Serrenti riapre finalmente al pubblico. La struttura era stata chiusa nel 2021 quando i costi di gestione erano diventati insostenibili per le società che ne avevano avuto l’affidamento: il primo giugno c’è stata l’inaugurazione.

«Sono terminati i lavori di miglioria sotto diversi aspetti – ha commentato la vice sindaca Maura Boi – che si sono conclusi con il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tutti interventi che consegneranno al paese un impianto natatorio sicuro e all’avanguardia. Attendiamo la formalizzazione da parte dell’ufficio tecnico sull’agibilità della struttura».

I tentativi iniziali di trovare finanziamenti non andarono a buon fine, finché grazie a una particolare formula di concessione prevista dalla legge l’amministrazione è riuscita a dare nuova luce all’impianto sportivo. Nel dicembre del 2022 la Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee, società senza fini di lucro, ha presentato un progetto per la riqualificazione mettendo 500mila euro e ottenendo così la gestione a titolo gratuito per vent’anni.

L’inaugurazione si è svolta sabato primo giugno ma l’inizio delle attività è previsto con la nuova stagione sportiva a ottobre.

