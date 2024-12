Lavori finiti, riaperto l’ufficio postale 

Dopo oltre due mese ha riaperto ieri mattina in via di Vittorio l’ufficio postale di San Giovanni Suergiu. Era rimasto chiuso oltre i tempi preventivati, per alcuni problemi e ritardi dovuti ai lavori di realizzazione del progetto Polis. Da ieri gli utenti del paese e non solo che in questi due mesi si sono dovuti recare a Carbonia, con non poche difficoltà avranno un ufficio nuovo e con importanti servizi dedicati. «Siamo contenti ma ora, oltre alla mattina, vorremmo che dall’anno nuovo – dice Ivan Garau, imprenditore locale - il servizio venisse ampliato anche per il pomeriggio, perché le ore sono insufficienti visto il grosso bacino di utenti tra Comune e frazioni”.

Soddisfazione anche per la sindaca: «Finalmente riapre un presidio fondamentale di servizi nel nostro paese – dice Elvira Usai - Dopo tanti disagi siamo soddisfatti anche per le possibilità di poter usufruire di disbrigo pratiche differenti e aggiuntive rispetto a quelli tradizionalmente erogati». (f. m.)

