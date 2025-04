Lavori finiti: riaperta la Statale 128 

Riapre al traffico il tratto della Statale 128 nei pressi del passaggio a livello di Suelli-Gesico, in direzione Mandas. Si tratta di uno snodo cruciale nel collegamento della Centrale sarda con i paesi dell’Alta Trexenta. I lavori, realizzati dall’impresa Zanolla su coordinamento di Arst, sono stati completati in tempi record. La data di apertura della strada infatti era stata inizialmente fissata per venerdì 11 aprile, invece i lavori sono stati conclusi con cinque giorni d’anticipo.

Oltre alla realizzazione del nuovo asfalto, è stato accuratamente eliminato il dislivello così poco apprezzato dagli automobilisti perché considerato poco agevole. «La cosa più importante è che, con questo intervento, si è riusciti a migliorare oltre alla percorribilità anche il livello di sicurezza del tratto di strada», sottolinea il sindaco di Mandas, Umberto Oppus.

