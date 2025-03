Lavori finiti, pronto l’ecocentro 

Senorbì finalmente ha il suo ecocentro. Sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica in località Is Caberis, alla periferia del paese. Struttura pensata per potenziare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sinora si basa unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario. «Il 4 aprile è prevista l’approvazione in Consiglio comunale del regolamento e poi finalmente potremo definire una data per procedere con l’inaugurazione e con l’apertura del servizio», fa sapere il sindaco Alessandro Pireddu. L’opera è costata 50 mila euro: soldi finanziati in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta incaricata della raccolta differenziata, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio. Quando la struttura entrerà a regime, almeno secondo le previsioni degli uffici contabili, si potrà ridurre gradualmente la tassa sui rifiuti (Tari) che ricade per intero sui contribuenti. Da quando nel paese della Trexenta è in vigore il nuovo calendario per la raccolta differenziata diversi cittadini hanno manifestato il proprio disappunto per la riduzione dei giorni di raccolta della tipologia umido: da tre a due volte alla settimana. (sev. sir.)

