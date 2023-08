Lavori finiti, pronto il ponte per i vigneti 

Disagi finiti per i viticoltori di Serdiana che durante la vendemmia non saranno più costretti a compiere lunghi tragitti per conferire l’uva alle cantine. Si sono infatti conclusi i lavori per il ripristino del ponte di Su Marxini, sul rio Flumineddu, lungo la strada comunale che collega il paese a Donori e Settimo San Pietro, una parte del territorio in cui sono presenti diverse aziende agricole e zootecniche.

La strada era chiusa al traffico da alcuni mesi a causa del cedimento strutturale del ponte.

L’intervento è costato circa 30mila euro alle casse comunali. L’impresa vincitrice dell’appalto ha realizzato un nuovo manufatto in calcestruzzo con la posa di nuove tubazioni in cemento per consentire il regolare deflusso dell’acqua.

Gli interventi sulla viabilità rurale proseguiranno nelle prossime settimane: in programma la sistemazione dei guadi di Su Carropu Saliu e Su Lillu. (c. z.)

