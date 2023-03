Lavori finiti,  oggi la strada può riaprire 

Sono terminati a tempo di record i lavori per la sistemazione dell’asfalto nel tratto di via Brigata Sassari dall’incrocio con via Cagliari fino a via Ravenna.

La chiusura della strada attuata ieri, ha consentito agli operai di lavorare più speditamente e così oggi, a differenza di quanto previsto inizialmente, l’arteria resterà regolarmente aperta. Tutto è filato liscio anche grazie alla presenza degli agenti della Polizia locale che hanno presidiato l’incrocio, indicando agli automobilisti i percorsi alternativi. Le auto in arrivo da via Marconi sono state dirottate in via Cagliari, quelle in arrivo da Quartucciu in via Lombardia e in via De Gasperi.

Non solo mancati i soliti incivili. Qualcuno, nonostante la presenza delle transenne, ha infatti tentato di passare in mezzo fino a quando i vigili non hanno intimato di tornare indietro.

Adesso, si procederà a mettere a livello i vari pozzetti fognari mentre, passato il tempo necessario per dare tempo al bitume di assestarsi, si procederà col tracciare la nuova segnaletica. I lavori dell’ultimo tratto da via Ravenna verso Quartucciu spetteranno alla Città Metropolitana.

Ieri mattina si lavorava anche in via Beethoven. Durante l’intervento è stato necessario spostare le colonnine della ricarica elettrica, per fare spazio laddove dovrà essere tracciata la pista ciclabile. È l’ultimo tratto mancante, ora in fase di progettazione, che si dovrà ricongiungere alle piste di via Della Musica, via S’Arrulloni e via Salieri e che sarà necessaria anche per ridurre le carreggiate e indurre gli automobilisti a rallentare. Da via Salieri poi la pista si collegherà a quella del Poetto senza interruzioni.