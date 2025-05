Lavori finiti nella scuola dell’infanzia 

Conclusi i lavori di adeguamento statico e riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Giovanni Falcone, nella periferia di Senorbì in località Simieri. L’amministrazione comunale ha completato gli interventi previsti dal progetto finalizzato a rendere più accogliente e funzionale l’edificio scolastico: realizzazione della recinzione, mediante posa in opera del muro di contenimento sul lato dei lotti a confine con il plesso scolastico; manutenzione degli infissi e sostituzione dei vetri filati di alcuni infissi; sostituzione della porta di accesso al giardino nella hall; posa in opera di impianto citofonico; realizzazione del nuovo ingresso pedonale avente la stessa geometria e finiture di quello esistente; realizzazione in cemento architettonico del nuovo camminamento pedonale; realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione estiva della hall. L’edificio dispone ora di due impianti di riscaldamento e raffrescamento indipendenti che consentiranno di garantire la continuità didattica in caso di malfunzionamento di uno dei macchinari. Sono state inoltre potenziate le uscite di sicurezza.

