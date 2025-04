Lavori finiti nella scuola dell’infanzia 

Sono stati completati i lavori nella scuola dell’infanzia di via Primo Maggio, a Villacidro. Si tratta di un investimento complessivo da 442.500 euro, grazie al quale è stato possibile eseguire interventi significativi mirati a migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e il comfort degli ambienti scolastici, rendendoli più accoglienti e funzionali per gli studenti e il personale scolastico.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità – dice il sindaco Federico Sollai in una nota –. Questo intervento rappresenta non solo un miglioramento concreto dell’ambiente scolastico, ma anche un passo importante verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. È nostra intenzione continuare su questa strada, con interventi mirati e una visione lungimirante per tutte le nostre strutture scolastiche. Questo rappresenta un altro tassello nel percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’edilizia scolastica del nostro Comune».

Tra le opere più rilevanti figura la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 18 kWp, che permetterà alla struttura di autoprodurre energia pulita e la sostituzione della vecchia caldaia contribuendo a ridurre significativamente l’impatto ambientale. Inoltre, la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione con lampade a Led consentirà un risparmio energetico stimato intorno al 70% sui consumi attuali. Al centro dell’intervento anche la sicurezza dei bambini e del personale. All’interno della struttura sono state sostituite tutte le porte in legno con nuove porte tamburate conformi alle normative antinfortunistiche e sono stati installati pannelli in plexiglass sui parapetti delle scale per impedire qualsiasi rischio di scavalcamento.

All’esterno, sono stati effettuati importanti lavori di manutenzione straordinaria della copertura, tra cui la potatura e rimozione degli alberi che causavano danni al tetto, la riparazione e la pulizia del manto di tegole, il risanamento dei cornicioni in calcestruzzo e la sostituzione di gronde e pluviali con nuovi elementi antivandalismo.

«L’intervento – prosegue la nota del Comune – è stato possibile grazie a una sinergia di finanziamenti: 180.000 euro da fondi ministeriali del Pnrr, 192.500 dal fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, 70.000 euro dal piano regionale Iscol@».

