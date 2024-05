Lavori finiti, ma lo svincolo di via XXI aprile resta chiuso 

La sua chiusura, una decina d'anni fa, ha creato numerosi problemi ai commercianti della zona, alcuni dei quali hanno chiuso definitivamente per il calo drastico negli affari, ma anche a molti abitanti della città, che da allora devono fare giri lunghi per poter arrivare a casa loro dalla strada statale 554.

Lo svincolo che da quest'ultima immetterà di nuovo in via XXI aprile non ha ancora riaperto, nonostante i lavori siano finiti ormai da qualche mese. L'ostacolo principale parrebbe essere più che altro di natura burocratica, e cioè il via libera da parte dell'Anas, con la quale il Comune è in stretto contatto. Un via libera necessario e obbligatorio per poter riaprire lo svincolo di notte, quando circolano poche macchine e quindi l’operazione può essere fatta in totale sicurezza.

Il Comune non ha competenza su ciò e anzi auspica che i tempi si velocizzino, ma da parte degli abitanti ormai c'è poca o nessuna pazienza.

«A questo punto ci si augura che non ci siano intoppi talmente importanti da impedire la riapertura», commenta Corrado Fanari, abitante di via del Redentore. Sostiene che da quando lo svincolo è chiuso ci mette il doppio del tempo per arrivare a casa e incontra sempre molto traffico: «Forse ci siamo tutti illusi un po' troppo», chiosa Fanari, «quando ci è stato detto che in pochi mesi avrebbe riaperto». Pamela Corsi, residente in via Giuseppe Zuddas, aggiunge: «Abbiamo aspettato anche troppo tempo, dieci anni infatti non sono pochi, Quanto ancora dobbiamo attendere?».

RIPRODUZIONE RISERVATA