Lavori finiti ma la chiesa resta chiusa 

Dopo un’attesa di due anni, la chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo di Tuili è stata ufficialmente consegnata al parroco, don Antonello Muscas, dopo un intervento di 350mila euro tra lavori di risanamento, restauro architettonico e adeguamento degli impianti, provenienti da finanziamenti comunali e della Cei. Nonostante ciò, il portone della chiesa rimane chiuso.

«Da due settimane ci stiamo impegnando per aprirlo al pubblico: durante i sabati e le domeniche anche tutta la giornata - afferma il sacerdote - ma sono necessari ulteriori interventi per circa 300mila euro e solo quando questi saranno completati potremo riprendere le celebrazioni, sempre che il vescovo non dia indicazioni diverse». Il sindaco, Andrea Locci, si dichiara soddisfatto per il restauro e ringrazia gli esperti che hanno lavorato alla struttura. Tuttavia, sottolinea che i lavori rimanenti riguardano principalmente l'eliminazione delle barriere architettoniche nel portone piccolo, «Non richiedono la chiusura della chiesa. La speranza - aggiunge - è che il vescovo venga a vedere la chiesa restaurata, e che ci sia una messa di ringraziamento per il lavoro svolto»

L'architetto Claudio Zedda, direttore dei lavori, parla dei ritardi nell'approvvigionamento delle forniture e nei permessi dalla Soprintendenza e conferma la fruibilità della chiesa nelle condizioni attuali: «Affinché la chiesa potesse essere riaperta celermente è stata affidata la pulizia ad un’impresa specializzata».

