Lavori finiti ma il museo non apre 

Di inaugurazione all’orizzonte neppure l’ombra. Dopo quasi un anno e mezzo di lavori e un investimento da 500mila euro, la riapertura dell’Antiquarium Arborense è tutt’altro che imminente.

A tenerlo sbarrato non sono i ritardi nel cantiere - praticamente ultimato - bensì ostacoli burocratici: la pratica ministeriale è ferma e manca ancora un progetto scientifico approvato per l’allestimento. Un paradosso che pesa su uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, che avrebbe dovuto riaprire nell’arco di quattro mesi completamente rinnovato grazie a un progetto finanziato con fondi del Pnrr, nell’ambito del bando per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei pubblici non statali. Eppure, a fronte di un restyling pensato per un museo moderno e inclusivo, le porte restano chiuse.

La novità

A raccontarlo è Carla Del Vais, direttrice del museo da marzo. In audizione davanti alla commissione Cultura, convocata dal presidente Antonio Iatalese e con la presenza dell’assessore Gigi Mureddu, ha spiegato perché il museo dedicato a Peppetto Pau è arenato. «La pratica ministeriale per l’allestimento è ferma da tempo – ha dichiarato – È stato trasmesso un progetto parziale nel 2024 ma la Soprintendenza ha risposto con una nota in cui chiede ulteriore documentazione, come previsto dalle norme nazionali». Insomma, il museo non può essere riaperto perché manca un progetto scientifico completo e validato.

Il nodo

Il problema, però, è più complesso: l’elenco dei reperti preparato in via provvisoria comprende circa 500 pezzi, molti dei quali non restaurati (quindi non esponibili) o ancora vincolati da questioni legali. «Ci è stato chiesto di ridefinire l’elenco – spiega la direttrice – e selezionare solo i materiali adatti all’esposizione, in linea con gli spazi disponibili». Un compito tutt’altro che semplice. Serve fare ordine tra centinaia di reperti, selezionare quelli con priorità di restauro, valutare la loro idoneità giuridica, e progettare un percorso espositivo coerente. Il tutto, in stretta collaborazione con la Soprintendenza.

Tempi incerti

Per accelerare i tempi, Del Vais ha deciso di nominare un comitato scientifico che supporti il lavoro tecnico e curatoriale. Ma i tempi? «Difficile fare previsioni», ammette. Nel frattempo, la nuova guida dell’Antiquarium non si limita a gestire l’emergenza.

Carla Del Vais traccia le linee del suo mandato triennale: «Il mio obiettivo è valorizzare i materiali locali, frutto di scavi a Nuraxinieddu, Nuracraba, Massama e altri siti del territorio. Voglio che l’Antiquarium diventi un centro culturale per tutta la provincia». Un museo vivo, dinamico, che non custodisca semplicemente il passato ma lo racconti, lo studi, lo condivida. Un luogo che accolga studiosi, studenti e cittadini. E poi il sogno più grande: affiancare alle sale espositive dei veri depositi archeologici, dove conservare e rendere fruibili i materiali ancora oggi sparsi tra magazzini e cantieri di scavo.

«Un’idea c’è già - ha annunciato Mureddu - stiamo valutando l’acquisizione di un immobile in via Parpaglia. Prima, però, bisogna trovare le risorse».

