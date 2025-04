Lavori finiti ma il mercato non trasloca 

Via Della Musica riapre al traffico ma il mercatino resta dov’è. Gli operatori erano convinti che ieri sarebbero tornati nella loro solita collocazione tra via Nenni e via S’Arrulloni, dopo mesi di disagi, invece le bancarelle sono state ancora allestite tra via Turati e lo spazio parcheggi della chiesa di Santo Stefano.

Questo nonostante venerdì scorso gli operai della ditta incaricata da Abbanoa avessero tolto le transenne da via Della Musica e reso di nuovo percorribile la strada anche da via Turati verso il Poetto. Così anche ieri, come peraltro nelle scorse settimane, gli umori tra gli stand, erano neri.

«Abbiamo chiesto un incontro con il Comune» spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «perché vogliamo capire quando potremmo tornare al nostro posto. La strada è stata aperta, ma noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in merito alla possibilità di tornare in via Della Musica, quindi vedremo cosa ci diranno». Incontro che è stato fissato per questo pomeriggio.

Il Comune peraltro, la settimana scorsa aveva prorogato fino al 30 aprile l’ordinanza che prevedeva la chiusura di via Della Musica nella direzione da via Turati verso il Poetto ma invece venerdì scorso, dopo avere rifatto asfalto e segnaletica a tempo di record, gli operai della ditta avevano reso di nuovo la strada fruibile.

L’attuale collocazione del mercatino è stata fortemente osteggiata dagli ambulanti che hanno denunciato cali di vendite fino al cinquanta per cento.

