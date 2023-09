Lavori finiti, la piscina può riaprire 

La lunga attesa è giunta al termine. Sono durati più tre anni i lavori nella piscina comunale di Sestu. Un tempo che sembrava quasi interminabile per i tanti iscritti alla struttura. Ieri la grande novità dopo tante polemiche: c’è una data di riapertura ufficiale. «Siamo pronti per ripartire, contiamo di poter accogliere tutti da lunedì 2 ottobre», è l’annuncio di un emozionato Mauro Pau, della società Asd Luna e gestore della piscina.

Il calvario

«Le ultime quattro stagioni sono state difficilissime», confida Pau, «finalmente possiamo guardare al futuro con più ottimismo. Ringraziamo i tantissimi utenti che in questi anni ci hanno costantemente contattati per avere notizie. Per noi la loro vicinanza è stata importantissima. Le aspettative ora sono altissime. Faremo il possibile per non tradirle». Certo, quattro anni si sono fatti sentire: «Ma siamo fiduciosi che gli interventi realizzati possano rendere la struttura più confortevole per tutti. Stiamo provando gli impianti e mettendo a punto gli ultimi particolari. Nei prossimi giorni attiveremo la segreteria per dare informazioni e per prendere le adesioni ai corsi».

Il Comune

La sindaca Paola Secci traccia un bilancio dei lavori e delle spese: «La piscina comunale era la struttura che presentava maggiori criticità dal punto di vista strutturale e impiantistico. I Vigili del Fuoco hanno stilato prescrizioni che hanno richiesto oltre un milione di risorse comunali». Un primo lotto di lavori pari a 435mila euro ha riguardato la messa in sicurezza della struttura, adeguandola ai criteri indicati dai Vigili del fuoco. Poi è stato rifatto l’impianto d’illuminazione e la centrale termica, per un totale di 239mila euro. Successivamente per 336mila euro sono state realizzate la coibentazione copertura del corpo vasca, gli impianti di produzione di acqua calda, di trattamento aria, di raccolta e smaltimento acque meteoriche, e opere varie di finitura. A completare l’opera sono stati stanziati 75mila euro per la facciata e illuminazione.

Lieto fine

Tanti lavori dunque, che hanno richiesto tempi tecnici rallentati anche dalla pandemia. «Siamo consapevoli che il fermo dell’attività sportiva ha generato un problema a coloro che si servivano di questo importantissimo servizio», ribadisce la sindaca, «ma le opere erano necessarie e non più rimandabili anche a seguito di un’ispezione dei Vigili del Fuoco che non avrebbero consentito la riapertura senza il certificato di prevenzione incendi. Noi abbiamo, da subito, avuto chiaro l’obiettivo da raggiungere: restituire alla collettività una struttura più bella e soprattutto più funzionale. È servito del tempo ma ci siamo riusciti. Con la stretta collaborazione del gestore siamo pronti a ripartire».

